Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
2:0
Матч завершен
Нумансия
Сория
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
25 сент. 2008, 21:00 МСК
25.09.2008, 21:00 МСК
четверг
Составы