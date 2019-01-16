Ним - Нант: 16 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Ним
Ним
1:0

Ним - Нант: 16 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Нант
Нант
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
16 янв. 2019, 21:00 МСК
16.01.2019, 21:00 МСК
среда
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Ним
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
3
Мелинг
Биргер Мелинг
27
Уэда
Наомити Уэда
2
Гессум
Кельян Гессум
29
Алакуш
Софьян Алакуш
7
Элиассон
Никлас Элиассон
18
Кубас
Адриан Кубас
12
Фомба
Ламин Фомба
20
Рипар
Рено Рипар
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
28
Коне
Мусса Коне
Запасные
16
Диас
Люка Диас
-
5
Ландре
Лоик Ландре
-
21
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
15
Пакье
Гаэтан Пакье
-
8
До
Люка До
-
17
Дулевич
Харис Дулевич
-
22
Бенрау
Яссин Бенрау
-
11
Аленви
Маттео Аленви
-
25
Ру
Нолан Ру
-
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Ним
1 : 1
Нант
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Ним
1
Нант
1
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Нант
2 : 1
Ним
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Нант
2
Ним
1
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Ним
0 : 1
Нант
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Ним
0
Нант
1
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
Нант
2 : 4
Ним
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
Нант
2
Ним
4
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 21:00
Ним
1 : 0
Нант
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 21:00
Ним
1
Нант
0

Новости

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#Анди Делор
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