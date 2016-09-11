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Лига 1
Нант VS Метц
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Нант - Метц: 11 сентября 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Нант
Нант
0:3
Нант - Метц: 11 сентября 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Метц
Метц
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
11 сент. 2016, 16:00 МСК
11.09.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Жером Мигелгорри
Жером Мигелгорри
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-
Метц
мин
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
17
Делен
Тома Делен
21
Бойе
Джон Бойе
2
Бронн
Дилан Бронн
23
Куйяте
Бубакар Куйяте
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
19
Майга
Хабиб Майга
14
Пажо
Венсан Пажо
10
Булайя
Фарид Булайя
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
27
Вагнер
Вагнер
Запасные
99
Ба
Усман Ба
-
3
Удоль
Матье Удоль
-
6
Фофана
Мамаду Фофана
-
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
-
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
-
26
Яд
Папа Яд
-
15
Сарр
Папе Сарр
-
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
-
24
Исека
Аарон Исека
-
События
Матч окончен 0:3
Прошлые матчи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Метц
2 : 0
Нант
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Метц
2
Нант
0
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
Нант
1 : 1
Метц
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
Нант
1
Метц
1
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Нант
0 : 0
Метц
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Нант
0
Метц
0
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Метц
1 : 0
Нант
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Метц
1
Нант
0
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Метц
1 : 1
Нант
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Метц
1
Нант
1
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
Нант
1 : 0
Метц
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
Нант
1
Метц
0
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
Метц
1 : 1
Нант
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
Метц
1
Нант
1
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
Нант
0 : 3
Метц
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
Нант
0
Метц
3
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
19:00
Нант
0 : 0
Метц
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
19:00
Нант
0
Метц
0
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
21:00
Метц
1 : 1
Нант
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
21:00
Метц
1
Нант
1
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