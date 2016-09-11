Нант - Метц: 11 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Нант
Нант
0:3

Нант - Метц: 11 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Метц
Метц
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
11 сент. 2016, 16:00 МСК
11.09.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Жером Мигелгорри
Жером Мигелгорри
Главный Судья
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Предварительный состав

Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-
Метц
мин
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
17
Делен
Тома Делен
21
Бойе
Джон Бойе
2
Бронн
Дилан Бронн
23
Куйяте
Бубакар Куйяте
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
19
Майга
Хабиб Майга
14
Пажо
Венсан Пажо
10
Булайя
Фарид Булайя
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
27
Вагнер
Вагнер
Запасные
99
Ба
Усман Ба
-
3
Удоль
Матье Удоль
-
6
Фофана
Мамаду Фофана
-
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
-
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
-
26
Яд
Папа Яд
-
15
Сарр
Папе Сарр
-
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
-
24
Исека
Аарон Исека
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Метц
2 : 0
Нант
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Метц
2
Нант
0
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
Нант
1 : 1
Метц
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
Нант
1
Метц
1
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Нант
0 : 0
Метц
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Нант
0
Метц
0
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Метц
1 : 0
Нант
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Метц
1
Нант
0
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Метц
1 : 1
Нант
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Метц
1
Нант
1
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 21:00
Нант
1 : 0
Метц
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 21:00
Нант
1
Метц
0
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
Метц
1 : 1
Нант
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
Метц
1
Нант
1
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
Нант
0 : 3
Метц
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
Нант
0
Метц
3
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 19:00
Нант
0 : 0
Метц
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 19:00
Нант
0
Метц
0
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 21:00
Метц
1 : 1
Нант
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 21:00
Метц
1
Нант
1

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