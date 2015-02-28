Матч завершен
Метц
Метц
1:2
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 27 тур

Лига 1,

27 тур

Франция
28 февр. 2015, 22:00 МСК
28.02.2015, 22:00 МСК
суббота
Составы