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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Адурис 57
Туни 60
2:0
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
30 авг. 2009, 18:00 МСК
30.08.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Айосе
Айосе
65
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Туни
Туни
60'
60'
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
85
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Адурис
Ариц Адурис
57'
57'
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
71
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Корралес
Энрике Корралес
0
Шина
Бруно Шина
0
Альберто
Лопес Альберто
0
Вебо
Пьер Вебо
0
Кейта
Алхассане Кейта
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Мендоса
Хезус Мендоса
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Гомес
Абель Гомес
62
0
Морено
Висенте Морено
90
0
Момо
Момо
65
0
Кальво
Карлос Кальво
90
0
Мальдонадо
Джанкарло Мальдонадо
72
Запасные
0
Чема
Чема
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
0
Антонито
Перес Антонито