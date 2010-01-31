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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Кальво 52
Кальво 79
2:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Вебо 24
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
31 янв. 2010, 19:00 МСК
31.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Редондо
Хосе Редондо
90
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Момо
Момо
74
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
46
0
Кальво
Карлос Кальво
52'
79'
52', 79'
90
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
46
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Мендоса
Хезус Мендоса
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Гомес
Абель Гомес
0
Морено
Висенте Морено
0
Антонито
Перес Антонито
0
Мичел
Мичел
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Корралес
Энрике Корралес
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Матьони
Фелипе Матьони
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Шина
Бруно Шина
90
0
Альварес
Хулио Альварес
90
0
Вебо
Пьер Вебо
24'
24'
73
0
Адурис
Ариц Адурис
66
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айосе
Айосе
0
Хосеми
Хосеми
0
Пеццолано
Пауло Пеццолано
0
Кейта
Алхассане Кейта