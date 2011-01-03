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Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Нсуе 38
Касадесус 41
Перейра 51
3:0
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
3 янв. 2011, 22:00 МСК
3.01.2011, 22:00 МСК
понедельник
Рафаэль Рамирес Домингес
Рафаэль Рамирес Домингес
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Кевин
Кевин
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
78
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Перейра
Мишель Перейра
51'
51'
90
0
Вебо
Пьер Вебо
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
41'
41'
68
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
38'
38'
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айосе
Айосе
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Ратиньо
Ратиньо
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
Эркулес
мин
0
Агирре
Сендоа Агирре
63
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
46
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Кико
Кико
90
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
56
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Хуанра
Хуанра
0
Родри
Родри
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Томер
Оливье Томер
0
Портильо
Хавьер Портильо