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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Агирре 12
Агирре 42
2:2
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Касадесус 76
Вебо 80
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
11 мая 2011, 22:00 МСК
11.05.2011, 22:00 МСК
среда
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Эркулес
мин
0
Агирре
Сендоа Агирре
12'
42'
12', 42'
56
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
46
0
Кико
Кико
90
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
82
0
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Хуанра
Хуанра
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
0
Портильо
Хавьер Портильо
0
Карлос
Луис Карлос
Мальорка
мин
0
Люкс
Герман Люкс
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
46
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
68
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Виктор
Жоао Виктор
90
0
Вебо
Пьер Вебо
80'
80'
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
64
Запасные
0
Надаль
Надаль
0
Креспи
Марти Креспи
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Кевин
Кевин
0
Пина
Томас Пина
0
Иенага
Акихиро Иенага
0
Касадесус
Виктор Касадесус
76'