Матч завершен
Лудогорец
Разград
Моци 61
2:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Судува
Мариямполе
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
17 авг. 2017, 21:30 МСК
17.08.2017, 21:30 МСК
четверг
Составы
Лудогорец
мин
33
Ренан
Ренан
90
30
Моци
Козмин Моци
61'
61'
90
6
Натанаэль
Натанаэль
90
4
Сисиньо
Сисиньо
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
12
Анисе
Анисе
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
88
Вандерсон
Вандерсон
90
8
Саша
Лукас Саша
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
90
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
90
Запасные
5
Терзиев
Георги Терзиев
11
Кишада
Жуниньо Кишада
10
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
92
Лукоки
Джоди Лукоки
37
Пауло
Жоао Пауло
Судува
мин
55
Янкаускас
Альгис Янкаускас
90
19
Славицкас
Вайдас Славицкас
90
13
Чведукас
Каролис Чведукас
90