Матч завершен
Судува
Мариямполе
0:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
24 авг. 2017, 20:30 МСК
24.08.2017, 20:30 МСК
четверг
Составы
Судува
мин
55
Янкаускас
Альгис Янкаускас
90
19
Славицкас
Вайдас Славицкас
90
13
Чведукас
Каролис Чведукас
90
9
Лаукжемис
Каролис Лаукжемис
90
Лудогорец
мин
5
Терзиев
Георги Терзиев
90
6
Натанаэль
Натанаэль
90
4
Сисиньо
Сисиньо
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
12
Анисе
Анисе
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
88
Вандерсон
Вандерсон
90
8
Саша
Лукас Саша
90
92
Лукоки
Джоди Лукоки
90
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
90
Запасные
33
Ренан
Ренан
10
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
11
Кишада
Жуниньо Кишада
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
37
Пауло
Жоао Пауло