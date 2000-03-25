Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
0:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
25 марта 2000, -:- МСК
25.03.2000, -:- МСК
суббота
Составы