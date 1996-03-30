Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
2:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
30 марта 1996, -:- МСК
30.03.1996, -:- МСК
суббота
Составы