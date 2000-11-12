Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:0
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
12 нояб. 2000, -:- МСК
12.11.2000, -:- МСК
воскресенье
Составы