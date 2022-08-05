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|Главный тренер
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Марко Барони
События
Матч окончен 2:3
ГОЛ! 2:3
106'
106'
Замена
Конец первого доп.тайма (1:3)
Начало второго дополнительного тайма
Начало второго дополнительного тайма
100'
ГОЛ! 1:3
95'
93'
ГОЛ! 1:2
Замена
91'
Конец основного времени (1:1)
Начало первого дополнительного тайма
Начало первого дополнительного тайма
Желтая карточка
90'
85'
85'
Замена
73'
ГОЛ! 1:1
72'
Замена
72'
Замена
68'
Замена
68'
Замена
67'
63'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
61'
Конец первого тайма (0:0)
33'
Желтая карточка
22'
18'
Желтая карточка
Начало матча