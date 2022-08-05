Лечче - Циттаделла: 05 августа 2022 смотреть онлайн
Матч завершен
Лечче
Лечче
Стрефезза 61
Коломбо 106
2:3

Лечче - Циттаделла: 05 августа 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Циттаделла
Циттаделла
Асенсио 73
Mamadou Tounkara 93
Mamadou Tounkara 100
Кубок Италии, 1 раунд

Кубок Италии,

Италия
5 авг. 2022, 22:00 МСК
5.08.2022, 22:00 МСК
пятница
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События

Матч окончен 2:3
ГОЛ! 2:3
Лоренцо Коломбо
106'
106'
Замена
Simone Icardi
Мирко Антонуччи
Конец первого доп.тайма (1:3)
Начало второго дополнительного тайма
100'
ГОЛ! 1:3
Mamadou Tounkara
Замена
Федерико Ди Франческо
Торир Йоханн Хельгасон
95'
93'
ГОЛ! 1:2
Mamadou Tounkara
Замена
Артуро Калабрези
Валентен Жандре
91'
Конец основного времени (1:1)
Начало первого дополнительного тайма
Желтая карточка
Joan Gonzàlez
90'
85'
Замена
Valerio Mastrantonio
Simone Branca
85'
Замена
Mamadou Tounkara
Рауль Асенсио
73'
ГОЛ! 1:1
Рауль Асенсио
72'
Замена
Nicola Pavan
Андреа Данци
72'
Замена
Giuseppe Carriero
Alessio Vita
Замена
Marcin Listkowski
Франческо Ди Мариано
68'
Замена
Лоренцо Коломбо
Ассан Сесай
68'
Замена
Joan Gonzàlez
Кристиян Бистрович
67'
63'
Желтая карточка
Romano Perticone
ГОЛ! 1:0
Габриэль Стрефезза
61'
Конец первого тайма (0:0)
33'
Желтая карточка
Daniele Donnarumma
Замена
Federico Baschirotto
Кастриот Дермаку
22'
18'
Желтая карточка
Domenico Frare
Начало матча

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