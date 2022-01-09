Клермон - Реймс: 09 января 2022 смотреть онлайн

Клермон
Клермон-Ферранд
-:-

Клермон - Реймс: 09 января 2022 смотреть онлайн

Реймс
Реймс
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
9 янв. 2022, -:- МСК
9.01.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

22.01.2011 22 янв. 2011 сб 17:00
Клермон
1 : 3
Реймс
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 17:00
Клермон
1
Реймс
3

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