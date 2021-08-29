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Клермон VS Метц
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Клермон - Метц: 29 августа 2021 смотреть онлайн
Клермон
Клермон-Ферранд
-:-
Клермон - Метц: 29 августа 2021 смотреть онлайн
Метц
Метц
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4 тур
Франция
29 авг. 2021, -:- МСК
29.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
17
Делен
Тома Делен
21
Бойе
Джон Бойе
2
Бронн
Дилан Бронн
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
19
Майга
Хабиб Майга
15
Сарр
Папе Сарр
10
Булайя
Фарид Булайя
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
26
Яд
Папа Яд
Запасные
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
-
3
Удоль
Матье Удоль
-
6
Фофана
Мамаду Фофана
-
23
Куйяте
Бубакар Куйяте
-
20
Боахен
Эрнест Боахен
-
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
-
8
Траоре
Бубакар Траоре
-
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
-
27
Вагнер
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-
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