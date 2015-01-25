Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
25 янв. 2015, 16:00 МСК
25.01.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Составы