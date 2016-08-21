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Кубок Германии
Эрцгебирге VS Ингольштадт
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Эрцгебирге - Ингольштадт: 21 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Эрцгебирге
Ауэ
0:0
( 7 : 8)
Эрцгебирге - Ингольштадт: 21 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Ингольштадт
Ингольштадт
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
21 авг. 2016, 19:30 МСК
21.08.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Ингольштадт
мин
1
Нюланд
Эрьян Нюланд
90
34
Матип
Марвин Матип
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
28
Левелс
Тобиас Левелс
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
8
Рожер
Рожер
90
10
Гросс
Паскаль Гросс
90
7
Леки
Мэтью Леки
90
11
Лескано
Дарио Лескано
58
9
Хартманн
Мориц Хартманн
82
Запасные
18
Брежери
Ромен Брежери
-
36
Коэн
Альмог Коэн
-
58
Лекс
Штефан Лекс
32
82
Хинтерсер
Лукас Хинтерсер
8
События
Матч окончен 0:0
116'
Желтая карточка
Паскаль Гросс
82'
Замена
Лукас Хинтерсер
Мориц Хартманн
58'
Замена
Штефан Лекс
Дарио Лескано
54'
Желтая карточка
Тобиас Левелс
Прошлые матчи
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
19:30
Эрцгебирге
0(7) : 0(8)
Ингольштадт
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
19:30
Эрцгебирге
0(7)
Ингольштадт
0(8)
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