Матч завершен
Дижон
Дижон
Мавидиди 38
1:0
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
5 окт. 2019, 21:00 МСК
5.10.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Дижон
мин
16
Гомис
Альфред Гомис
90
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
38'
38'
79
21
Шуиар
Мунир Шуиар
84
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
46
27
Мендиль
Хамза Мендиль
90
4
Агер
Наиф Агер
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
10
Перейра
Матеус Перейра
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
5
Кулибали
Сену Кулибали
3
Музинга
Нгонда Музинга
15
Бальмон
Флоран Бальмон
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
8
Сумаре
Бриан Сумаре
19
Кадис
Йхондер Кадис
Страсбур
мин
1
Селс
Матс Селс
90
5
Коне
Ламин Коне
90
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
90
14
Прсич
Санин Прсич
56
26
Томассон
Адриен Томассон
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
79
25
Ажорж
Людовик Ажорж
74
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
23
Кароль
Лионель Кароль
2
Симакан
Мохамед Симакан
10
Корнье
Бенжамин Корнье
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
12
Мотиба
Лебо Мотиба
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта