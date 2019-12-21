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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Дижон
Дижон
Амалфитано 18
Бальде 42
2:2
Матч завершен
Метц
Метц
Диалло 14
Майга 90
Лига 1, 19 тур
Лига 1,
19 тур
Франция
21 дек. 2019, 22:45 МСК
21.12.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Дижон
мин
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
18'
18'
90
16
Гомис
Альфред Гомис
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
27
Мендиль
Хамза Мендиль
90
19
Кадис
Йхондер Кадис
90
17
Бальде
Мама Бальде
42'
42'
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
15
Бальмон
Флоран Бальмон
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
14
Мари
Жордан Мари
10
Перейра
Матеус Перейра
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
Метц
мин
24
Коад
Рено Коад
90
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
3
Удоль
Матье Удоль
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
14'
14'
90
19
Майга
Хабиб Майга
90'
90'
90
27
Булайя
Фарид Булайя
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
10
Гакпа
Марвин Гакпа