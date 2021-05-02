Дижон - Метц: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Дижон
Дижон
-:-

Дижон - Метц: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Метц
Метц
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Дижон
мин
1
Расьоппи
Антони Расьоппи
3
Музинга
Нгонда Музинга
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
5
Кулибали
Сену Кулибали
4
Панцо
Джонатан Панцо
2
Боэ
Саша Боэ
22
Ндонг
Дидье Ндонг
10
Бензия
Яссин Бензия
9
Целина
Берсант Целина
15
Ассале
Рожер Ассале
Запасные
16
Альягбе
Сатурнин Альягбе
-
26
Чафик
Фуад Чафик
-
12
Загре
Артур Загре
-
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
-
14
Мари
Жордан Мари
-
17
Бальде
Мама Бальде
-
29
Добре
Алекс Добре
-
11
Конате
Мусса Конате
-
27
Камара
Абубакар Камара
-
Метц
мин
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
17
Делен
Тома Делен
21
Бойе
Джон Бойе
2
Бронн
Дилан Бронн
23
Куйяте
Бубакар Куйяте
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
19
Майга
Хабиб Майга
14
Пажо
Венсан Пажо
10
Булайя
Фарид Булайя
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
27
Вагнер
Вагнер
Запасные
99
Ба
Усман Ба
-
3
Удоль
Матье Удоль
-
6
Фофана
Мамаду Фофана
-
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
-
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
-
26
Яд
Папа Яд
-
15
Сарр
Папе Сарр
-
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
-
24
Исека
Аарон Исека
-

Прошлые матчи

08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Метц
1 : 1
Дижон
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Метц
1
Дижон
1
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Дижон
2
Метц
2
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
Дижон
1 : 1
Метц
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
Дижон
1
Метц
1
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:00
Метц
1 : 2
Дижон
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:00
Метц
1
Дижон
2
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
Метц
2 : 1
Дижон
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
Метц
2
Дижон
1
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
Дижон
0 : 0
Метц
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
Дижон
0
Метц
0

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