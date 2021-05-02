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Лига 1
Дижон VS Метц
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Дижон - Метц: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Дижон
Дижон
-:-
Дижон - Метц: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Метц
Метц
Лига 1, 35 тур
Лига 1,
35 тур
Франция
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Дижон
мин
1
Расьоппи
Антони Расьоппи
3
Музинга
Нгонда Музинга
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
5
Кулибали
Сену Кулибали
4
Панцо
Джонатан Панцо
2
Боэ
Саша Боэ
22
Ндонг
Дидье Ндонг
10
Бензия
Яссин Бензия
9
Целина
Берсант Целина
15
Ассале
Рожер Ассале
Запасные
16
Альягбе
Сатурнин Альягбе
-
26
Чафик
Фуад Чафик
-
12
Загре
Артур Загре
-
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
-
14
Мари
Жордан Мари
-
17
Бальде
Мама Бальде
-
29
Добре
Алекс Добре
-
11
Конате
Мусса Конате
-
27
Камара
Абубакар Камара
-
Метц
мин
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
17
Делен
Тома Делен
21
Бойе
Джон Бойе
2
Бронн
Дилан Бронн
23
Куйяте
Бубакар Куйяте
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
19
Майга
Хабиб Майга
14
Пажо
Венсан Пажо
10
Булайя
Фарид Булайя
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
27
Вагнер
Вагнер
Запасные
99
Ба
Усман Ба
-
3
Удоль
Матье Удоль
-
6
Фофана
Мамаду Фофана
-
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
-
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
-
26
Яд
Папа Яд
-
15
Сарр
Папе Сарр
-
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
-
24
Исека
Аарон Исека
-
Прошлые матчи
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Метц
1 : 1
Дижон
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Метц
1
Дижон
1
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Дижон
2
Метц
2
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Метц
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Дижон
1
Метц
1
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:00
Метц
1 : 2
Дижон
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:00
Метц
1
Дижон
2
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
Метц
2 : 1
Дижон
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
Метц
2
Дижон
1
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Дижон
0 : 0
Метц
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Дижон
0
Метц
0
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