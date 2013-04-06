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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Гама 11
Марчена 41
Абрахам 56
3:2
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Поштига 16
Монтанье 35
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
6 апр. 2013, 21:00 МСК
6.04.2013, 21:00 МСК
суббота
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Марчена
Карлос Марчена
41'
41'
90
0
Айтами
Артилес Айтами
61
0
Пабло
Мануэль Пабло
87
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Гама
Бруно Гама
11'
11'
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Рики
Рики
74
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Айосе
Айосе
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Саломау
Диого Саломау
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
56'
56'
90
0
Ромарик
Ромарик
77
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
35'
35'
90
0
Поштига
Элдер Поштига
16'
16'
90
0
Ориоль
Эду Ориоль
62
0
Родри
Родри
85
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Хосе Мари
Хосе Мари
0
Родригес
Виктор Родригес
0
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
0
Кармона Перес
Адриа Кармона Перес