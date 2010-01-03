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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
3 янв. 2010, 19:00 МСК
3.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
87
0
Пулидо
Рубен Пулидо
90
0
Гони Байо
Рауль Гони Байо
90
0
Диого
Карлос Диого
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Агилар
Абель Агилар
60
0
Эррера
Андер Эррера
90
0
Пеннант
Джермэйн Пеннант
90
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
76
Запасные
0
Лопес Вальехо
Хавьер Лопес Вальехо
0
Габи
Габи
0
Бабич
Марко Бабич
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
0
Гаффу
Микаель Гаффу
0
Браулио
Нобрега Браулио
0
Санчес
Алекс Санчес
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Домингес
Хуан Домингес
79
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
67
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Адриан
Адриан
74
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Лауре
Лауре
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Рики
Рики
0
Перес
Иван Перес