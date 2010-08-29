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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
29 авг. 2010, 18:00 МСК
29.08.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Ману
Ману
90
0
Морель
Клаудио Морель
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Урретавискайя
Джонатан Урретавискайя
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
77
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Мичел
Мичел
42
0
Адриан
Адриан
64
Запасные
0
Лауре
Лауре
0
Писку
Писку
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Сауль
Сауль
0
Рики
Рики
Сарагоса
мин
0
Перес
Марко Перес
81
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Диого
Карлос Диого
90
0
Габи
Габи
90
0
Бертоло
Николас Бертоло
90
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Эррера
Андер Эррера
90
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
72
Запасные
0
Доблас
Антонио Доблас
0
Гони Байо
Рауль Гони Байо
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Эдмилсон
Эдмилсон
0
Браулио
Нобрега Браулио
0
Лакрус
Кевин Лакрус