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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Апоньо 27
Монтанье 61
Гонсалес 66
Поштига 77
Поштига 82
5:3
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Гама 13
Рики 21
Бодипо 90
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
10 нояб. 2012, 22:00 МСК
10.11.2012, 22:00 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
66'
66'
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Апоньо
Апоньо
27'
27'
90
0
Сукулини
Франко Сукулини
26
0
Монтанье
Пако Монтанье
61'
61'
90
0
Родригес
Виктор Родригес
83
0
Поштига
Элдер Поштига
77'
82'
77', 82'
87
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Ромарик
Ромарик
0
Уилчез
Лукас Уилчез
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Ориоль
Эду Ориоль
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Эвалдо
Эвалдо
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
83
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Гама
Бруно Гама
13'
13'
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
53
0
Рики
Рики
21'
21'
83
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Пабло
Мануэль Пабло
0
Миранда
Родерик Миранда
0
Пинту
Тьяго Пинту
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
90'