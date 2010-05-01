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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:1
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Колунга 50
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
1 мая 2010, 19:00 МСК
1.05.2010, 19:00 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Рочела
Давид Рочела
90
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Жука
Жука
69
0
Рики
Рики
80
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
61
0
Перес
Иван Перес
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лауре
Лауре
0
Колотто
Диего Колотто
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Томас
Антонио Томас
0
Миста
Миста
0
Адриан
Адриан
0
Аньон
Давид Аньон
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Пабло Амо
Пабло Амо
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
77
0
Лафита
Анхель Лафита
80
0
Габи
Габи
90
0
Эдмилсон
Эдмилсон
90
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Эррера
Андер Эррера
64
0
Колунга
Адриан Колунга
50'
50'
90
Запасные
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Пулидо
Рубен Пулидо
0
Гони Байо
Рауль Гони Байо
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
0
Уче
Икечукву Уче
0
Арисменди
Хавьер Арисменди