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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Бутахар 38
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
23 янв. 2011, 19:00 МСК
23.01.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Бутахар
Саид Бутахар
38'
38'
67
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Диого
Карлос Диого
90
0
Габи
Габи
90
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Эррера
Андер Эррера
83
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
51
0
Браулио
Нобрега Браулио
90
Запасные
0
Доблас
Антонио Доблас
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Бертоло
Николас Бертоло
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
77
0
Родригес
Хуан Родригес
63
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
71
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Жука
Жука
0
Домингес
Хуан Домингес