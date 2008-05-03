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Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
3 мая 2008, 22:55 МСК
3.05.2008, 22:55 МСК
суббота
Составы