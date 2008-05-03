Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
3 мая 2008, 22:55 МСК
3.05.2008, 22:55 МСК
суббота
Составы