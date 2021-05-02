Брест - Нант: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Брест
Брест
-:-

Брест - Нант: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Нант
Нант
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
18
Перро
Ромен Перро
3
Брассье
Лилиан Брассье
5
Шардонне
Брендан Шардонне
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
6
Лукас
Жеан Лукас
7
Белькебла
Харис Белькебла
21
Февр
Ромен Февр
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
15
Мунье
Стив Мунье
14
Кардона
Ирвин Кардона
Запасные
16
Сибуа
Себастьен Сибуа
-
24
Бааль
Людовик Бааль
-
2
Дюверн
Жан-Кевин Дюверн
-
26
ле Дуарон
Жереми ле Дуарон
-
8
Ласн
Поль Ласн
-
12
Филиппото
Ромен Филиппото
-
17
Мбок
Янга Мбок
-
29
Фадига
Бандиугу Фадига
-
9
Онора
Франк Онора
-
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-

Прошлые матчи

18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Нант
3 : 1
Брест
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Нант
3
Брест
1
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Брест
1 : 1
Нант
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Брест
1
Нант
1

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#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
# Новости матча
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10