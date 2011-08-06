Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Брест
Брест
Груги 39
Лесомье 44
2:2
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Сорлен 16
М'Мади 18
Лига 1, 1 тур
Лига 1,
1 тур
Франция
6 авг. 2011, 22:00 МСК
6.08.2011, 22:00 МСК
суббота
Составы
Брест
мин
0
Айите
Джонатан Айите
75
0
Элана
Стив Элана
90
0
Маконда
Трипи Маконда
90
0
Кулибали
Усмане Кулибали
90
0
Марсьяль
Жоан Марсьяль
90
0
Байссе
Поль Байссе
90
0
Лесомье
Бенуа Лесомье
44'
44'
90
0
Эволо
Оскар Эволо
65
0
Груги
Бруно Груги
39'
39'
90
0
Пойе
Роман Пойе
83
0
Ру
Нолан Ру
90
Запасные
0
Каппоне
Лионель Каппоне
0
Кульма
Джон Хайро Кульма
0
Сума
Ричард Сума
0
Бинь
Йоанн Бинь
0
Лика
Марио Лика
0
Гидилей
Диалло Гидилей
0
Бен-Басат
Эден Бен-Басат
Эвиан
мин
0
Аднан
Юссеф Аднан
59
0
Вестберг
Квентин Вестберг
90
0
М'Мади
Али М'Мади
18'
18'
88
0
Ангула
Альдо Ангула
90
0
Камбон
Седрик Камбон
90
0
Джа-Джедже
Брис Джа-Джедже
90
0
Лерой
Жером Лерой
90
0
Эре
Фабрис Эре
90
0
Сорлен
Оливье Сорлен
16'
16'
47
0
Тие-Би
Эрик Тие-Би
90
0
Гову
Сидней Гову
90
Запасные
0
Дюран
Йоанн Дюран
0
Риппер
Гийом Риппер
0
Менса
Джонатан Менса
0
Саад
Фелипе Саад
0
Рабиу
Мохаммед Рабиу
0
Берижо
Кевин Берижо
0
Кабаселе
Херманн Кабаселе