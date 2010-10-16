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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Брест
Брест
0:0
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Лига 1, 9 тур
Лига 1,
9 тур
Франция
16 окт. 2010, 20:00 МСК
16.10.2010, 20:00 МСК
суббота
Тони Шапрон
Тони Шапрон
Главный Судья
Составы
Брест
мин
0
Элана
Стив Элана
90
0
Даф
Омар Даф
90
0
Апанга
Мойсе Бру Апанга
90
0
Кантари
Ахмед Кантари
90
0
Байссе
Поль Байссе
90
0
Эволо
Оскар Эволо
90
0
Сума
Ричард Сума
90
0
Груги
Бруно Груги
90
0
Лика
Марио Лика
90
0
Туре
Ларсен Туре
61
0
Ру
Нолан Ру
90
Запасные
0
Денев
Гаэтан Денев
0
Лоренци
Грэгори Лоренци
0
Кулибали
Усмане Кулибали
0
Н'Гойи
Грандди Н'Гойи
0
Бинь
Йоанн Бинь
0
Микола
Томаш Микола
0
Пойе
Роман Пойе
Арль-Авиньон
мин
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Германи
Гаэль Германи
90
0
Аяссе
Томас Аяссе
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Мерием
Камиль Мерием
78
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
68
0
Харистеас
Ангелос Харистеас
83
Запасные
0
Планте
Венсан Планте
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
0
Буазза
Хамер Буазза
0
Псауме
Бенжамин Псауме
0
Диавара
Каба Диавара