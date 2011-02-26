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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Гилас 37
1:1
Матч завершен
Брест
Брест
Туре 49
Лига 1, 25 тур
Лига 1,
25 тур
Франция
26 февр. 2011, 21:00 МСК
26.02.2011, 21:00 МСК
суббота
Жан-Шарль Койлье
Жан-Шарль Койлье
Главный Судья
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Бальде
Дианбобо Бальде
90
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Лоренци
Грэгори Лоренци
90
0
Германи
Гаэль Германи
74
0
Диавара
Каба Диавара
90
0
Рокки
Ромайн Рокки
90
0
Павон
Франсиско Павон
57
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Мерием
Камиль Мерием
90
0
Гилас
Камель Гилас
37'
37'
74
Запасные
0
Яттара
Наби-Мусса Яттара
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
0
Аяссе
Томас Аяссе
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
0
Жонатан
Апаресидо Силва Жонатан
Брест
мин
0
Айите
Джонатан Айите
90
0
Элана
Стив Элана
90
0
Даф
Омар Даф
90
0
Феррадж
Брахим Феррадж
90
0
Апанга
Мойсе Бру Апанга
90
0
Байссе
Поль Байссе
90
0
Лесомье
Бенуа Лесомье
90
0
Эволо
Оскар Эволо
90
0
Сума
Ричард Сума
50
0
Лика
Марио Лика
63
0
Туре
Ларсен Туре
49'
49'
80
Запасные
0
Денев
Гаэтан Денев
0
Нтаме
Теофил Нтаме
0
Марсьяль
Жоан Марсьяль
0
Н'Гойи
Грандди Н'Гойи
0
Груги
Бруно Груги
0
Бинь
Йоанн Бинь
0
Пойе
Роман Пойе