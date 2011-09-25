Матч завершен
Брест
Брест
1:1
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
25 сент. 2011, 18:00 МСК
25.09.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Составы