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Кубок Италии
Беневенто VS Циттаделла
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Беневенто - Циттаделла: 04 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Беневенто
Беневенто
1:0
Беневенто - Циттаделла: 04 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Циттаделла
Циттаделла
Кубок Италии, 1/16 финала
Кубок Италии,
1/16 финала
Италия
4 дек. 2018, 17:00 МСК
4.12.2018, 17:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Беневенто
мин
5
Антеи
Лука Антеи
90
18
Ямфи
Брайт Ямфи
90
23
Ночерино
Антонио Ночерино
90
27
Риччи
Федерико Риччи
90
8
Тельо
Андрес Тельо
90
9
Кода
Массимо Кода
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
11
Маджо
Кристиан Маджо
-
7
Ди Кьяра
Джанлука Ди Кьяра
-
6
Биллонг
Жан-Клод Биллонг
-
29
Асенсио
Рауль Асенсио
-
Циттаделла
мин
13
Камильяно
Агостино Камильяно
90
События
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Лука Антеи
67'
Прошлые матчи
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
17:00
Беневенто
1 : 0
Циттаделла
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
17:00
Беневенто
1
Циттаделла
0
Новости
ЦСКА потратил 9 млн на Гайча и убрал его уже через полгода. Давайте разберемся, что это такое
#Адольфо Гайч
28 января, 19:16
Игрок «Беневенто» набил тату воина и посвятил ее перуанским корням. Ошибся: вместо инка на эскизе оказался индеец
#Джанлука Лападула
10 октября 2020, 18:26
#
Новости матча
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
Гайч забил дебютный гол за «Беневенто» первым ударом в створ в Серии А. В ЦСКА за 18 матчей у него столько же мячей
06 марта, 18:12
«Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА
29 января, 21:42
Лукаку забил самый быстрый гол «Интера» за время сбора статистики. На 29-й секунде!
30 сентября 2020, 20:20
Филиппо Индзаги вывел «Беневенто» в Серию А за 7 туров до конца сезона
30 июня 2020, 00:55