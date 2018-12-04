Беневенто - Циттаделла: 04 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Беневенто
Беневенто
1:0

Беневенто - Циттаделла: 04 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Циттаделла
Циттаделла
Кубок Италии, 1/16 финала

Кубок Италии,

1/16 финала

Италия
4 дек. 2018, 17:00 МСК
4.12.2018, 17:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Беневенто
мин
5
Антеи
Лука Антеи
90
18
Ямфи
Брайт Ямфи
90
23
Ночерино
Антонио Ночерино
90
27
Риччи
Федерико Риччи
90
8
Тельо
Андрес Тельо
90
9
Кода
Массимо Кода
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
11
Маджо
Кристиан Маджо
-
7
Ди Кьяра
Джанлука Ди Кьяра
-
6
Биллонг
Жан-Клод Биллонг
-
29
Асенсио
Рауль Асенсио
-
Циттаделла
мин
13
Камильяно
Агостино Камильяно
90

События

Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Лука Антеи
67'

Прошлые матчи

04.12.2018 04 дек. 2018 вт 17:00
Беневенто
1 : 0
Циттаделла
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 17:00
Беневенто
1
Циттаделла
0

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