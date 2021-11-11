Азербайджан - Люксембург: 11 ноября 2021 смотреть онлайн

Азербайджан
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Азербайджан - Люксембург: 11 ноября 2021 смотреть онлайн

Люксембург
Отбор ЧМ. Европа, 9 тур

Отбор ЧМ. Европа,

9 тур
11 нояб. 2021, 20:00 МСК
11.11.2021, 20:00 МСК
четверг
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Предварительный состав

Азербайджан
мин
8
Махмудов
Эмин Махмудов
6
Гусейнов
Бадави Гусейнов
-
Медведев
Максим Медведев
-
Эмрели
Махир Эмрели
23
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
9
Горбани
Али Горбани
16
Гусейнов
Аббас Гусейнов
18
Кривоцюк
Антон Кривоцюк
14
Бадалов
Эльвин Бадалов
3
Салахли
Азер Салахли
6
Мустафаев
Вугар Мустафаев
Запасные
23
Дженетов
Мехти Дженетов
-
12
Балаев
Эмиль Балаев
-
19
Хализаде
Тамкин Хализаде
-
4
Мустафазаде
Бахлул Мустафазаде
-
17
Джафаргулиев
Эльвин Джафаргулиев
-
2
Ташкын
Сертан Ташкын
-
10
Исаев
Алексей Исаев
-
20
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
-
7
Нуриев
Анатолий Нуриев
-
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
-
9
Алескеров
Намик Алескеров
-
29
Юнанов
Амиль Юнанов
-
Люксембург
мин
12
Шон
Ральф Шон
20
Муратович
Эдвин Муратович
7
Скендерович
Алдин Скендерович
3
Махмутович
Энес Махмутович
17
Пинту
Мика Пинту
7
Жерсон
Ларс Жерсон
18
Янс
Лоран Янс
10
Тиль
Венсан Тиль
14
Синани
Данель Синани
16
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Девилье
Маурис Джон Девилье
Запасные
23
Кипс
Тим Кипс
-
19
Мартинс
Марвин Мартинс
-
16
Тилль
Себастьен Тилль
-
8
Рупиль
Тимоте Рупиль
-
4
Олесен
Матиас Олесен
-
11
Бенси
Стефано Бенси
-
11
Бонерт
Флориан Бонерт
-

Прошлые матчи

17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Люксембург
0 : 0
Азербайджан
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Люксембург
0
Азербайджан
0
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Азербайджан
1 : 2
Люксембург
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Азербайджан
1
Люксембург
2

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