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Отбор ЧМ. Европа
Азербайджан VS Люксембург
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Азербайджан - Люксембург: 11 ноября 2021 смотреть онлайн
Азербайджан
-:-
Азербайджан - Люксембург: 11 ноября 2021 смотреть онлайн
Люксембург
Отбор ЧМ. Европа, 9 тур
Отбор ЧМ. Европа,
9 тур
11 нояб. 2021, 20:00 МСК
11.11.2021, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Азербайджан
мин
8
Махмудов
Эмин Махмудов
6
Гусейнов
Бадави Гусейнов
-
Медведев
Максим Медведев
-
Эмрели
Махир Эмрели
23
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
9
Горбани
Али Горбани
16
Гусейнов
Аббас Гусейнов
18
Кривоцюк
Антон Кривоцюк
14
Бадалов
Эльвин Бадалов
3
Салахли
Азер Салахли
6
Мустафаев
Вугар Мустафаев
Запасные
23
Дженетов
Мехти Дженетов
-
12
Балаев
Эмиль Балаев
-
19
Хализаде
Тамкин Хализаде
-
4
Мустафазаде
Бахлул Мустафазаде
-
17
Джафаргулиев
Эльвин Джафаргулиев
-
2
Ташкын
Сертан Ташкын
-
10
Исаев
Алексей Исаев
-
20
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
-
7
Нуриев
Анатолий Нуриев
-
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
-
9
Алескеров
Намик Алескеров
-
29
Юнанов
Амиль Юнанов
-
Люксембург
мин
12
Шон
Ральф Шон
20
Муратович
Эдвин Муратович
7
Скендерович
Алдин Скендерович
3
Махмутович
Энес Махмутович
17
Пинту
Мика Пинту
7
Жерсон
Ларс Жерсон
18
Янс
Лоран Янс
10
Тиль
Венсан Тиль
14
Синани
Данель Синани
16
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Девилье
Маурис Джон Девилье
Запасные
23
Кипс
Тим Кипс
-
19
Мартинс
Марвин Мартинс
-
16
Тилль
Себастьен Тилль
-
8
Рупиль
Тимоте Рупиль
-
4
Олесен
Матиас Олесен
-
11
Бенси
Стефано Бенси
-
11
Бонерт
Флориан Бонерт
-
Прошлые матчи
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Люксембург
0 : 0
Азербайджан
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Люксембург
0
Азербайджан
0
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
Азербайджан
1 : 2
Люксембург
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
Азербайджан
1
Люксембург
2
Новости
Азербайджанец заменил армянина в финале Кубка России – почему это важный символ именно сейчас 🤝
3
#политика
25 июля 2020, 23:29
3
#
Новости матча
Тренером вратарей ЦСКА стал Дмитрий Крамаренко из сборной Азербайджана. У него три матча за клуб
17 января, 13:29
У сборной Люксембурга 10 побед за последние 10 лет. За 100 лет до этого она выигрывала столько же раз
10 октября 2020, 23:13
Лига наций: домашний матч Армении перенесен в Польшу, Азербайджана – в Албанию
06 октября 2020, 23:53