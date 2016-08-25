АЗ Алкмаар - Войводина: 25 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
0:0
Первый матч 3:0

АЗ Алкмаар - Войводина: 25 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Войводина
Нови Сад
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
25 авг. 2016, 21:00 МСК
25.08.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

АЗ Алкмаар
мин
1
Рочет
Серхио Рочет
90
4
Влаар
Рон Влаар
90
2
Юханссон
Маттиас Юханссон
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
23
Люккассен
Деррик Люккассен
90
30
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
90
10
Хенриксен
Маркус Хенриксен
90
28
Гарсия
Леви Гарсия
66
Запасные
16
Коутиньо
Джино Коутиньо
-
76
ван Овереем
Йорис ван Овереем
-
66
Дабни Соуза
Дабни Соуза
24
22
Оувеян
Томас Оувеян
-
29
Льюис
Фернандо Льюис
-
Войводина
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
90

События

Матч окончен 0:0
83'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
Замена
Дабни Соуза
Леви Гарсия
66'
50'
Желтая карточка
Блерим Джемаили

Прошлые матчи

25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:00
АЗ Алкмаар
0 : 0
Войводина
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:00
АЗ Алкмаар
0
Войводина
0
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 21:00
Войводина
0 : 3
АЗ Алкмаар
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 21:00
Войводина
0
АЗ Алкмаар
3

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