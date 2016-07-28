АЗ Алкмаар - ПАС: 28 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Люккассен 36
1:0
Первый матч 2:1

АЗ Алкмаар - ПАС: 28 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ПАС
Яннина
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 21:45 МСК
28.07.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

АЗ Алкмаар
мин
1
Рочет
Серхио Рочет
90
-
Влаар
Рон Влаар
90
2
Юханссон
Маттиас Юханссон
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
23
Люккассен
Деррик Люккассен
36'
36'
90
10
Хенриксен
Маркус Хенриксен
90
8
ван Овереем
Йорис ван Овереем
90
19
Дабни Соуза
Дабни Соуза
90
Запасные
16
Коутиньо
Джино Коутиньо
-
24
Брежанчич
Райко Брежанчич
-
21
Мюрен
Роберт Мюрен
-
ПАС
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
3
Лила
Анди Лила
90
Запасные
93
Мабулу
Кристофер Мабулу
-

События

Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Рон Влаар
79'
77'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
65'
Желтая карточка
Диего Бенальо
ГОЛ! 1:0
Деррик Люккассен
36'
35'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург

Прошлые матчи

04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:00
ПАС
1 : 2
АЗ Алкмаар
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:00
ПАС
1
АЗ Алкмаар
2
28.07.2016 28 июля 2016 чт 21:45
АЗ Алкмаар
1 : 0
ПАС
28.07.2016 28 июля 2016 чт 21:45
АЗ Алкмаар
1
ПАС
0

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