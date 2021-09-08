Армения - Лихтенштейн: 08 сентября 2021 смотреть онлайн

Армения
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Армения - Лихтенштейн: 08 сентября 2021 смотреть онлайн

Лихтенштейн
Отбор ЧМ. Европа, 6 тур

Отбор ЧМ. Европа,

6 тур
8 сент. 2021, 19:00 МСК
8.09.2021, 19:00 МСК
среда
Cтадион Республиканский
Республиканский
Ереван
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Предварительный состав

Армения
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
14
Бриаско-Балекян
Норберто Бриаско-Балекян
17
Удо
Соломон Удо
3
Ароян
Вараздат Ароян
2
Калисир
Андре Калисир
7
Байрамян
Хорен Байрамян
19
Амбарцумян
Оганес Амбарцумян
5
Григорян
Артак Григорян
13
Оганесян
Камо Оганесян
11
Барсегян
Тигран Барсегян
22
Адамян
Саркис Адамян
Запасные
12
Айвазов
Анатолий Айвазов
-
16
Бегларян
Арсен Бегларян
-
21
Григорян
Сероб Григорян
-
4
Восканян
Тарон Восканян
-
15
Ишханян
Айк Ишханян
-
8
Мурадян
Карен Мурадян
-
23
Бичахчян
Ваган Бичахчян
-
18
Миранян
Артур Миранян
-
20
Карапетян
Александр Карапетян
-
9
Бабаян
Эдгар Бабаян
-
Лихтенштейн
мин
10
Фрик
Ноа Фрик
1
Бюхель
Бенджамин Бюхель
4
Кауфманн
Даниэль Кауфманн
6
Малин
Андреас Малин
3
Гопель
Максимилиан Гопель
23
Хофер
Йенс Хофер
18
Хаслер
Николас Хаслер
8
Зеле
Арон Зеле
14
Мейер
Ливио Мейер
15
Йилдыз
Сейхан Йилдыз
7
Фрик
Яник Фрик
Запасные
21
Оспельт
Юстин Оспельт
-
12
Хоби
Томас Хоби
-
5
Марксер
Александер Марксер
-
20
Вольфингер
Сандро Вольфингер
-
2
Брендле
Даниэль Брендле
-
16
Вольфингер
Фабио Вольфингер
-
17
Фроммельт
Ноа Фроммельт
-
22
Оспельт
Филипп Оспельт
-

Прошлые матчи

25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Лихтенштейн
0 : 1
Армения
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Лихтенштейн
0
Армения
1
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 21:45
Лихтенштейн
1 : 1
Армения
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 21:45
Лихтенштейн
1
Армения
1
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
Армения
3 : 0
Лихтенштейн
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
Армения
3
Лихтенштейн
0

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