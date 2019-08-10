Матч завершен
Баунаталь
Баунаталь
2:3
Матч завершен
Бохум
Бохум
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
10 авг. 2019, 19:30 МСК
10.08.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы