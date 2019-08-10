Баунаталь

Баунаталь
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Германия
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Результаты
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:30
Баунаталь
2 : 3
Бохум
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:30
1/32 финала
Баунаталь
2
Бохум
3
Германия. Кубок , 1/32 финала
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