Матч завершен
Мариуполь
Мариуполь
0:0
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 20:00 МСК
8.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Мариуполь
мин
25
Федорчук
Валерий Федорчук
90
АЗ Алкмаар
мин
4
Влаар
Рон Влаар
90
2
Свенссон
Йонас Свенссон
90
6
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
90
5
Оувеян
Томас Оувеян
90
1
Бизот
Марко Бизот
90
Запасные
3
Хацидиакос
Пантелис Хацидиакос
20
Класи
Йорди Класи
19
Йонсен
Бьерн Йонсен
28
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон