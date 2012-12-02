Матч завершен
Лорьян
Лорьян
1:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
2 дек. 2012, 22:59 МСК
2.12.2012, 22:59 МСК
воскресенье
Составы