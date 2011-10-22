Матч завершен
Лорьян
Лорьян
0:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
22 окт. 2011, 22:00 МСК
22.10.2011, 22:00 МСК
суббота
Составы