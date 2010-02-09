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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Шарнер 14
1:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шанли 74
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
9 февр. 2010, 22:45 МСК
9.02.2010, 22:45 МСК
вторник
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
14'
14'
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
81
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
55
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
60
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Стойкович
Владимир Стойкович
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Томас
Хэндри Томас
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Мозес
Виктор Мозес
0
Морено
Марсело Морено
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
60
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
88
0
Шанли
Тунджай Шанли
74'
74'
88
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
0
Пью
Дэнни Пью
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Диао
Салиф Диао
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
0
Битти
Джеймс Битти