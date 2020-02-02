Уго Льорис №1 Вратарь Подписаться

Команда Тоттенхэм

Возраст 34

Рост 188

Вес 78

Первый вратарь в истории сборной Франции, который был удален с поля. Мог и не играть в футбол вообще – считался лучшим теннисистом страны в 13 лет.