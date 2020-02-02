Уго Льорис
№1
Вратарь
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Команда
Тоттенхэм
Возраст
34
Рост
188
Вес
78
Первый вратарь в истории сборной Франции, который был удален с поля. Мог и не играть в футбол вообще – считался лучшим теннисистом страны в 13 лет.
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Льорис редко отбивает пенальти, но именно против «Ман Сити» у него получается
#Уго Льорис
02 февраля 2020, 21:23
Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
#Ницца
22 декабря 2019, 11:37
Жесткое приземление Льориса на руку: пять минут приводили в чувство, унесли на носилках
#Уго Льорис
05 октября 2019, 16:00
Льорис − титан. Он прошел через замкнутость, смерть мамы, конкуренцию и стыдные ошибки
#Уго Льорис
01 июня 2019, 17:54
Чудо-победа «Тоттенхэма» над «Ман Сити»: отбитый пенальти, травма Кейна, рекорд стадиона
#Тоттенхэм
09 апреля 2019, 23:52