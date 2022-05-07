Юрий Першин

№30
Полузащитник
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Ближайший матч
СКА-Хабаровск - Томь
Команда
Томь
Гражданство
Россия
Возраст
23
Рост
176
Вес
61
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
россия. фнл
07.05.2022 07 мая 2022 сб -:-
СКА-Хабаровск
-:-
Томь
07.05.2022 07 мая 2022 сб -:-
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
-
Томь
-
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 12:00
Томь
1 : 0
Текстильщик
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1
Текстильщик
0
был в запасе
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 12:00
Томь
1 : 0
Спартак-2
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Томь
1
Спартак-2
0
был в запасе
26.03.2022 26 марта 2022 сб 12:00
Томь
2 : 5
Торпедо
26.03.2022 26 марта 2022 сб 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
2
Торпедо
5
был в запасе
20.03.2022 20 марта 2022 вс 12:00
Томь
1 : 2
Краснодар-2
20.03.2022 20 марта 2022 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Томь
1
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.03.2022 12 марта 2022 сб 12:00
Томь
1 : 0
КАМАЗ
74'
74'
74'
12.03.2022 12 марта 2022 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Томь
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 7:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Ротор
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
СКА-Хабаровск
3
Ротор
1
был в запасе
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 10:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Нефтехимик
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 10:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
3
Нефтехимик
1
был в запасе
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Спартак-2
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
0
Спартак-2
1
был в запасе
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Кубань
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
1
Кубань
0
был в запасе
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 8:00
СКА-Хабаровск
4 : 3
Енисей
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
4
Енисей
3
был в запасе
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 6:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Торпедо
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 6:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
СКА-Хабаровск
0
Торпедо
1
был в запасе
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Краснодар-2
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1
Краснодар-2
0
был в запасе
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
Томь
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:00
Алания
3 : 0
Томь
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
3
Томь
0
был в запасе
31.07.2021 31 июля 2021 сб 17:00
КАМАЗ
1 : 2
СКА-Хабаровск
31.07.2021 31 июля 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
24.07.2021 24 июля 2021 сб 19:00
Ротор
0 : 0
СКА-Хабаровск
24.07.2021 24 июля 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Ротор
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
17.07.2021 17 июля 2021 сб 16:00
Нефтехимик
0 : 0
СКА-Хабаровск
17.07.2021 17 июля 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нефтехимик
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
10.07.2021 10 июля 2021 сб 16:00
Акрон
1 : 2
СКА-Хабаровск
10.07.2021 10 июля 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе