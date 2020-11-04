Диогу Жота
№20
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Португалия
Дата рождения
4 дек. 1996 (24) года
Рост
178
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Жота − новая сенсация «Ливерпуля» и первый, кто влез в атакующую тройку Салах-Фирмино-Мане
#Диогу Жота
04 ноября 2020, 01:40
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
«Ливерпуль» взял Жоту за 45 млн. Это за кого такие деньги?
#Диогу Жота
19 сентября 2020, 23:30
# новости спорта
«Ливерпуль» купил Жоту у «Вулверхэмптона»
19 сентября 2020, 21:18