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Седрик Каррассо
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига европы плей-офф
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Лорьян
1 : 1
Бордо
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Бордо
1 : 1
Марсель
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
5.05.2017
5 мая 2017
пт
21:45
Сент-Этьен
2 : 2
Бордо
5.05.2017
5 мая 2017
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
18:00
Дижон
0 : 0
Бордо
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Бастия
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Бастия
0
минуты: 1' - 90'
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
16:00
Нант
0 : 1
Бордо
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
21:00
Бордо
3 : 0
Метц
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
3
Метц
0
минуты: 1' - 90'
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
22:00
Ницца
2 : 1
Бордо
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
Бордо
5 : 1
Монпелье
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
5
Монпелье
1
минуты: 1' - 90'
3.03.2017
3 марта 2017
пт
22:45
Бордо
1 : 1
Лион
3.03.2017
3 марта 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Лион
1
минуты: 1' - 90'
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
Лилль
2 : 3
Бордо
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Бордо
3 : 0
Генгам
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
3
Генгам
0
минуты: 1' - 90'
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
Бордо
0 : 3
ПСЖ
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90'
7.02.2017
7 февр. 2017
вт
21:00
Кан
0 : 4
Бордо
7.02.2017
7 февр. 2017
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Бордо
4
минуты: 1' - 90'
4.02.2017
4 февр. 2017
сб
22:00
Бордо
1 : 1
Ренн
4.02.2017
4 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
Бордо
1 : 0
Тулуза
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Бордо
1
Тулуза
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Нанси
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Нанси
1
минуты: 1' - 90'
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Бордо
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
18:00
ПСЖ
2 : 0
Бордо
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
Бордо
0 : 0
Кан
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Кан
0
минуты: 1' - 90'
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