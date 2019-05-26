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Эмил Халлфредссон
№20
Полузащитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Исландия
Дата рождения
29 июня 1984 (35) лет
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2008/2009
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
Кальяри
1 : 2
Удинезе
59'
59'
59'
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
59'
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:00
Удинезе
3 : 2
СПАЛ
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:00
был в запасе
Удинезе
3
СПАЛ
2
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
Фрозиноне
1 : 3
Удинезе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Фрозиноне
1
Удинезе
3
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:30
Удинезе
0 : 0
Интер
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:30
был в запасе
Удинезе
0
Интер
0
был в запасе
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
20:00
Аталанта
2 : 0
Удинезе
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
20:00
был в запасе
Аталанта
2
Удинезе
0
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Удинезе
1 : 1
Сассуоло
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Удинезе
1
Сассуоло
1
был в запасе
17.04.2019
17 апр. 2019
ср
20:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
17.04.2019
17 апр. 2019
ср
20:00
был в запасе
Лацио
2
Удинезе
0
был в запасе
5.10.2018
5 окт. 2018
пт
21:30
Торино
3 : 2
Фрозиноне
53'
53'
53'
5.10.2018
5 окт. 2018
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:00
Фрозиноне
1 : 2
Дженоа
56'
56'
56'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
21:30
Фрозиноне
0 : 2
Ювентус
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:30
Фрозиноне
0 : 5
Сампдория
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Сампдория
5
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
Фрозиноне
0 : 0
Болонья
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:30
Аталанта
4 : 0
Фрозиноне
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Аталанта
4
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'