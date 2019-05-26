Эмил Халлфредссон
№20
Полузащитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Исландия
Дата рождения
29 июня 1984 (35) лет
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
Кальяри
1 : 2
Удинезе
59'
59'
59'
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
59'
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:00
Удинезе
3 : 2
СПАЛ
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:00
был в запасе
Удинезе
3
СПАЛ
2
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
Фрозиноне
1 : 3
Удинезе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Фрозиноне
1
Удинезе
3
был в запасе
4.05.2019 4 мая 2019 сб 21:30
Удинезе
0 : 0
Интер
4.05.2019 4 мая 2019 сб 21:30
был в запасе
Удинезе
0
Интер
0
был в запасе
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 20:00
Аталанта
2 : 0
Удинезе
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 20:00
был в запасе
Аталанта
2
Удинезе
0
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Удинезе
1 : 1
Сассуоло
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
был в запасе
Удинезе
1
Сассуоло
1
был в запасе
17.04.2019 17 апр. 2019 ср 20:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
17.04.2019 17 апр. 2019 ср 20:00
был в запасе
Лацио
2
Удинезе
0
был в запасе
5.10.2018 5 окт. 2018 пт 21:30
Торино
3 : 2
Фрозиноне
53'
53'
53'
5.10.2018 5 окт. 2018 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
Фрозиноне
1 : 2
Дженоа
56'
56'
56'
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 21:30
Фрозиноне
0 : 2
Ювентус
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:30
Фрозиноне
0 : 5
Сампдория
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 21:30
был в запасе
Фрозиноне
0
Сампдория
5
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
Фрозиноне
0 : 0
Болонья
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 21:30
Аталанта
4 : 0
Фрозиноне
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 21:30
минуты: 1' - 90'
Аталанта
4
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'