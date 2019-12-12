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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джермейн Дефо
№9
Нападающий
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 окт. 1982 (37) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2013/2014
2012/2013
2011/2012
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Рейнджерс
1 : 1
Янг Бойз
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
был в запасе
Рейнджерс
1
Янг Бойз
1
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Рейнджерс
2 : 0
Порту
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Рейнджерс
2
Порту
0
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Порту
1 : 1
Рейнджерс
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Порту
1
Рейнджерс
1
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Янг Бойз
2 : 1
Рейнджерс
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Янг Бойз
2
Рейнджерс
1
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Рейнджерс
1 : 0
Фейеноорд
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Рейнджерс
1
Фейеноорд
0
был в запасе